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  • Реакция Черданцева на ужесточение правил занятия сексом в Норвегии

Реакция Черданцева на ужесточение правил занятия сексом в Норвегии

Сегодня, 17:58
1

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на ужесточение законодательства в Норвегии.

  • Теперь в Норвегии секс без согласия партнера будет считаться изнасилованием.
  • Иными словами, изнасилованием будет считаться половой акт, где не была применена сила, но было несогласие партнера.
  • Подобные законы в последние годы уже приняли Швеция, Дания, Финляндия и Исландия.

«Это полумера. Нужно письменное согласие, заверенное у нотариуса», – шутливо написал Черданцев по ситуации.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Норвегия. Элитсериен Черданцев Георгий
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1749913355
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