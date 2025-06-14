Реакция Черданцева на ужесточение правил занятия сексом в Норвегии

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на ужесточение законодательства в Норвегии.

Теперь в Норвегии секс без согласия партнера будет считаться изнасилованием.

Иными словами, изнасилованием будет считаться половой акт, где не была применена сила, но было несогласие партнера.

Подобные законы в последние годы уже приняли Швеция, Дания, Финляндия и Исландия.

«Это полумера. Нужно письменное согласие, заверенное у нотариуса», – шутливо написал Черданцев по ситуации.