Хайкин ответил, примет ли многомиллионное предложение «Зенита»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин заявил, что не готов вернуться в Россию, даже если «Зенит» предложит ему многомиллионный контракт.
«Пока я не готов вернуться. Я очень счастлив там, где нахожусь. Смысл денежный – да, возможно, это большая часть футбола. Но для меня главное сейчас – это получать опыт, который у нас сейчас есть, прогрессировать на нем, использовать его дальше, чтобы становиться еще лучше», – сказал Хайкин.
Футболист считает, что менять что-то именно сейчас в карьере – не самое лучшее время.
- В начале апреля 30-летний голкипер получил гражданство Норвегии.
- Он выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года с перерывом на выступления в «Бристоль Сити» в январе–марте 2023 года.
- Хайкин не играет в России с лета 2016 года, когда покинул «Кубань-2».
Источник: «Спорт-Экспресс»