Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» может обменять Пруцева на нападающего «Локомотива»

«Спартак» может обменять Пруцева на нападающего «Локомотива»

Вчера, 08:19
13

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев может перейти в «Спартак» в обмен на полузащитника Данила Пруцева.

Двойной трансфер может организовать агент Павел Андреев.

26-летний Пруцев большую часть минувшего сезона провел в «Локомотиве» на правах аренды из «Спартака».

Он сыграл за красно-зеленых в 31 встрече, где отметился 2 голами и 3 ассистами, а также принял участие в 4 поединках за красно-белых.

28-летний Воробьев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.

  • Срок контракта Пруцева со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года, а Воробьева с «Локомотивом» до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость каждого из игроков в 6 миллионов евро.

Еще по теме:
Саусь – о «Спартаке»: «Ожидания были чуть другие» 8
Аршавин: «Абаскаль – проходимец, который на тренера не похож» 3
Подробности переговоров «Спартака» и «Индепендьенте» по аренде Барко 4
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Воробьев Дмитрий Пруцев Данил
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1780465438
Заманчивая перспектива. Нападающий нам остро нужен. А с другой стороны, вот уйдет Барко и Пруцев как раз на его месте играть может. Кто то скажет что это как раз позиция для Фернандеша, но в игре с Крылышками, когда не играл Барко, этот товарищ был на его позиции и совсем не убедил, сыграл ужасно.
Ответить
Император 1
1780469676
Спартаку будет выгодно, а вот Локомотиву— нет
Ответить
...уефан
1780475467
...у Карпова вариантов много! Сидим. Читаем...
Ответить
R_a_i_n
1780477811
Если каждый стоит 6 миллионов, зачем тогда доплачивать?
Ответить
Бумбраш
1780477924
Никого не надо брать из паровозов
Ответить
Главные новости
«Зенит» уволил тренера, Тюкавин – в Петербурге, Россию заподозрили в допинге на Евро-2008 и другие новости
01:46
Агент оценил шансы на уход Луиса Энрике из «Зенита» после ЧМ-2026
01:10
Аршавина называли в Англии «пидорасом»
00:58
1
Перес сообщил, кто станет первым новичком «Реала» после его переизбрания
00:15
1
Глава «Локомотива» ответил, получил ли клуб предложение от «ПСЖ» по Батракову
Вчера, 23:27
1
Перес назвал тренера, который возглавит «Реал» в случае его победы на выборах
Вчера, 23:11
1
Определен лучший игрок России
Вчера, 22:48
5
Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА
Вчера, 22:02
6
«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом
Вчера, 21:53
8
ВидеоФанаты «ПСЖ» уже знают Батракова
Вчера, 21:12
4
Все новости
Все новости
Боксер Бивол оценил планы Дзюбы подраться в ринге
01:25
1
Смородская отреагировала на бедствие в «Локомотиве»
01:17
Зырянов обозначил, какой игрок нужен «Зениту»
Вчера, 22:57
1
Определен лучший игрок России
Вчера, 22:48
5
Новая информация о состоянии попавшего в ДТП Кудряшова
Вчера, 22:29
2
Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА
Вчера, 22:02
6
«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом
Вчера, 21:53
8
ВидеоДТП с участием Кудряшова
Вчера, 21:35
3
ВидеоФанаты «ПСЖ» уже знают Батракова
Вчера, 21:12
4
Генич пожаловался, что ему и его семье желают смерти
Вчера, 21:03
2
Ожидания Смородской от Батракова в «ПСЖ»
Вчера, 20:55
Обращение уволенного тренера «Зенита»
Вчера, 20:42
8
Определен клуб, где Осинькин начнет новый сезон
Вчера, 20:36
3
Фото«Следите за новостями»: Тюкавин выехал в Санкт-Петербург
Вчера, 20:27
9
«Краснодар» предложил 200 миллионов рублей за игрока «Сочи»
Вчера, 20:18
8
Фото«Зенит» неожиданно уволил тренера
Вчера, 19:58
12
ФотоИгрок России на ЧМ-2018 находится в состоянии средней тяжести после ДТП
Вчера, 19:51
10
«Спартак» назвал еще двух соперников по летним сборам
Вчера, 19:37
6
Известны топ-клубы АПЛ, которые хотели купить Батракова
Вчера, 19:17
4
Новая информация о продлении контракта Барко со «Спартаком»
Вчера, 18:29
12
Стало известно, почему Умяров не перейдет в «Севилью»
Вчера, 17:54
11
«Зенит» пытается договориться с «Динамо» по Тюкавину
Вчера, 17:49
14
«Зенит» провозгласил себя лучшим клубом Восточной Европы по важному показателю
Вчера, 17:44
17
ВидеоТренировка 53-летнего Талалаева перед новым сезоном РПЛ
Вчера, 16:23
ФотоБывший игрок ЦСКА возглавил киргизский «Дордой»
Вчера, 16:09
5
Реакция «Севильи» на новость об интересе к Умярову
Вчера, 15:55
10
Уволенный тренер «Акрона» пожаловался на состав: «Как конкурировать?»
Вчера, 15:21
Новая информация по Сперцяну в «Аль-Ахли»
Вчера, 15:01
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 