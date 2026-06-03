«Спартак» может обменять Пруцева на нападающего «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев может перейти в «Спартак» в обмен на полузащитника Данила Пруцева.

Двойной трансфер может организовать агент Павел Андреев.

26-летний Пруцев большую часть минувшего сезона провел в «Локомотиве» на правах аренды из «Спартака».

Он сыграл за красно-зеленых в 31 встрече, где отметился 2 голами и 3 ассистами, а также принял участие в 4 поединках за красно-белых.

28-летний Воробьев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.