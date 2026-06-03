Саусь сказал, сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» и «Краснодаром» в новом сезоне

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь высказался о перспективах команды в сезоне-2026/27.

– За счет чего удалось выиграть Кубок России при такой непростой решающей сетке, где пришлось побеждать «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»?

– За счет того, что в «Спартаке» собрались качественные футболисты. Каждый готов отдавать всего себя, все стоят друг за друга. Кроме того, это команда, которая должна брать трофеи.

– На что команда может претендовать в следующем сезоне? Надо ставить жесткую задачу бороться за золото чемпионата?

– Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке. Тем более сейчас мы прошли в Кубке России такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.

– На длинной дистанции можно соревноваться с «Краснодаром» и «Зенитом», которых вы обыграли в Кубке по пенальти?

– Конечно! Это показывали и матчи чемпионата, когда мы играли с лидерами.