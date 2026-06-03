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  • Саусь сказал, сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» и «Краснодаром» в новом сезоне

Саусь сказал, сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» и «Краснодаром» в новом сезоне

Вчера, 10:27
5

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь высказался о перспективах команды в сезоне-2026/27.

– За счет чего удалось выиграть Кубок России при такой непростой решающей сетке, где пришлось побеждать «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»?

– За счет того, что в «Спартаке» собрались качественные футболисты. Каждый готов отдавать всего себя, все стоят друг за друга. Кроме того, это команда, которая должна брать трофеи.

– На что команда может претендовать в следующем сезоне? Надо ставить жесткую задачу бороться за золото чемпионата?

– Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке. Тем более сейчас мы прошли в Кубке России такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.

– На длинной дистанции можно соревноваться с «Краснодаром» и «Зенитом», которых вы обыграли в Кубке по пенальти?

– Конечно! Это показывали и матчи чемпионата, когда мы играли с лидерами.

  • В минувшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • В 9 последних сезонах РПЛ после чемпионства в 2017 году «Спартак» один раз занял 2-е место и дважды 3-е.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Зенит Саусь Владислав
Комментарии (5)
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SLADE2019
1780481121
Ясный пень, если усилит, причем каждую линию, то сможет. Если надеяться на тех, кто есть, большие сомнения. Состав Спартака (на сегодня) объективно слабее быковского и зенитовского.
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Прокс
1780481124
Быстрее Раинка бл.ядинка с Гудвиллом побороться решат за от.сос года!!! Где они в финале!!!! Там они уже давно кубок из зада в зад передают,гегемоны!!!
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slavа0508
1780490385
Конечно сможем . при одном условие . всего навсего по одному качественному игроку в линию ...особенно забивной . стабильно забивной нападающий нужен ...без усиления 3-5 место ....при очень благоприятных может второе ...за первое место с этим составом не взойти ...
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Свинолёт
1780490644
Опять мантры в секте.
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ySS
1780508796
Надеюсь увидеть парня на поле. Солари играет с провалами, Денисов в атаке слаб.
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