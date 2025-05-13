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Англия. Чемпионшип
Команды
Бристоль Сити
€ 57 млн
Бристоль Сити
Бристоль
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Эштон Гэйт
Сайт:
http://www.bcfc.co.uk/
Тренер:
Рой Ходжсон
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Таблица
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
Вчера, 09:08
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
2025.05.04 15:55
Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
2023.03.22 13:27
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
2023.03.21 23:15
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
2023.03.01 00:50
Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа
2023.02.09 23:56
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кафанов: «Буду приводить Хайкина в пример другим вратарям»
2023.01.28 18:09
Малафеев прокомментировал переход Хайкина в «Бристоль»
2023.01.27 12:45
В Англии объяснили, почему Хайкин не перешел в «Эвертон»
2023.01.27 12:04
1
Семин оценил решение Хайкина перейти в «Бристоль Сити»
2023.01.26 11:49
2
Хайкин прокомментировал переход в «Бристоль Сити»
2023.01.25 23:31
Фото
Российский вратарь Хайкин подписал контракт с «Бристоль Сити» из Чемпионшипа
2023.01.25 22:54
1
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
2022.07.30 14:29
7
Кубок Англии. «Эвертон» прошел «Тоттенхэм» в матче с девятью голами, «Лестер» вырвал победу над «Брайтоном»
2021.02.11 01:51
Агенты полузащитника «Бристоля» Надя опровергли интерес со стороны ЦСКА
2021.01.04 18:12
2
Тренер «Рединга» Паунович получил желтую карточку за мат в адрес тренера соперника
2020.11.29 08:58
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
2020.09.24 23:50
Express: Джеррард может возглавить «Бристоль Сити»
2020.07.12 13:37
1
Терри может возглавить «Бристоль Сити»
2020.07.06 22:31
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
1/16 финала Кубка Англии. «Арсенал» сыграет с «МЮ», «Сити» – с «Бернли»
2019.01.08 01:09
6
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Блэкпул», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Блэкберном»
2019.01.05 22:25
«Ливерпуль» хочет приобрести 20-летнего защитника «Бристоль Сити» Келли
2018.12.06 18:47
3
Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом»
2018.12.04 09:41
5
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