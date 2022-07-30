- 1 марта
- 00:50 Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
- 9 февраля
- 23:56 Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа
- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 28 января
- 18:09 Кафанов: «Буду приводить Хайкина в пример другим вратарям»
- 27 января
- 12:45 Малафеев прокомментировал переход Хайкина в «Бристоль»
- 12:04 В Англии объяснили, почему Хайкин не перешел в «Эвертон» 1
- 26 января
- 11:49 Семин оценил решение Хайкина перейти в «Бристоль Сити» 2
- 25 января
- 23:31 Хайкин прокомментировал переход в «Бристоль Сити»
- 22:54 Фото Российский вратарь Хайкин подписал контракт с «Бристоль Сити» из Чемпионшипа 1
- 30 июля 2022
- 14:29 Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом 8
- 11 февраля 2021
- 01:51 Кубок Англии. «Эвертон» прошел «Тоттенхэм» в матче с девятью голами, «Лестер» вырвал победу над «Брайтоном»
- 4 января 2021
- 18:12 Агенты полузащитника «Бристоля» Надя опровергли интерес со стороны ЦСКА 2
- 29 ноября 2020
- 08:58 Тренер «Рединга» Паунович получил желтую карточку за мат в адрес тренера соперника
- 24 сентября 2020
- 23:50 Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
- 12 июля 2020
- 13:37 Express: Джеррард может возглавить «Бристоль Сити» 1
- 6 июля 2020
- 22:31 Терри может возглавить «Бристоль Сити»
- 15 января 2020
- 00:58 Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала 1
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 17 февраля 2019
- 18:30 Кубок Англии. «Вулверхэмптон» обыграл «Бристоль» и вышел в четвертьфинал
- 8 января 2019
- 01:09 1/16 финала Кубка Англии. «Арсенал» сыграет с «МЮ», «Сити» – с «Бернли» 6
- 5 января 2019
- 22:25 Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Блэкпул», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Блэкберном»
- 6 декабря 2018
- 18:47 «Ливерпуль» хочет приобрести 20-летнего защитника «Бристоль Сити» Келли 3
- 4 декабря 2018
- 09:41 Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом» 5
- 25 августа 2018
- 22:05 Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
- 21 августа 2018
- 23:40 Чемпионшип. «Лидс» и «Суонси» сыграли вничью, «Халл Сити» и «Ротерхэм» забили пять голов 1
- 18 августа 2018
- 21:39 Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»