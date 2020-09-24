Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»

В четверг состоялись три матча 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Астон Вилла» в гостях крупно победила «Бристоль Сити» со счетом 3:0 благодаря голам Анвара Эль-Гази, Бертрана Траоре и Олли Уоткинса.

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Линкольн» со счетом 7:2. У мерсисайдцев по дублю оформили Такуми Минамино и Кертис Джонс, также забивали Джердан Шакири, Марко Груйич и Дивок Ориги.

«Манчестер Сити» дома обыграл «Борнмут» со счетом 2:1 – у хозяев отличились Лиам Делап и Фил Фоден.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Бристоль Сити – Астон Вилла – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Эль-Гази, 11; 0:2 – Траоре, 14; 0:3 – Уоткинс, 73.

Линкольн – Ливерпуль – 2:7 (0:4)

Голы: 0:1 – Шакири, 9; 0:2 – Минамино, 18; 0:3 – Джонс, 32; 0:4 – Джонс, 36; 0:5 – Минамино, 46; 1:5 – Эдун, 61; 1:6 – Груйич, 65; 2:6 – Монтсма, 67; 2:7 – Ориги, 89.

Манчестер Сити – Борнмут – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Делап, 18; 1:1 – Сарридж, 22; 2:1 – Фоден, 75.

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