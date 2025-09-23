Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала

«Ливерпуль» и «Челси» преодолели стадию 1/16 финала Кубка английской лиги.
Мерсисайдцы дома переиграли «Саутгемптон» благодаря голам летних новичков.
Лондонцы на выезде одержали волевую победу над «Линкольном».
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Ливерпуль - Саутгемптон - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Исак, 43; 1:1 - Ш. Чарльз, 76; 2:1 - У. Экитике, 85.
Удаления: У. Экитике, 86 (вторая ж.к) - нет.
Линкольн - Челси - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - R. Street , 42; 1:1 - Т. Джордж, 48; 1:2 - Ф. Буонанотте, 50.
