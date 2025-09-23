Введите ваш ник на сайте
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала

Вчера, 23:54

«Ливерпуль» и «Челси» преодолели стадию 1/16 финала Кубка английской лиги.

Мерсисайдцы дома переиграли «Саутгемптон» благодаря голам летних новичков.

Лондонцы на выезде одержали волевую победу над «Линкольном».

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Ливерпуль - Саутгемптон - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Исак, 43; 1:1 - Ш. Чарльз, 76; 2:1 - У. Экитике, 85.
Удаления: У. Экитике, 86 (вторая ж.к) - нет.
Календарь турнира

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Линкольн - Челси - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - R. Street , 42; 1:1 - Т. Джордж, 48; 1:2 - Ф. Буонанотте, 50.
Календарь турнира

Еще по теме:
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
Самый дорогой футболист в истории АПЛ забил дебютный гол за «Ливерпуль»
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal 1
Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Саутгемптон Ливерпуль Челси Линкольн
