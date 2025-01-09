«Тоттенхэм» отчитался о состоянии Бентанкура, рухнувшего без сознания во время матча

«Тоттенхэм» проинформировал болельщиков о состоянии здоровья Родриго Бентанкура.

Уругвайца заменили в 1-м тайме полуфинального матча Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

Он пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу и рухнул на газон без сознания.

Футболист ни с кем не сталкивался, однако упал лицом вниз и не двигался. Его унесли на носилках.

«Мы можем подтвердить, что Родриго находится в сознании, разговаривает и отправится в больницу для дальнейшего обследования», – сообщила пресс-служба «Тоттенхэма».