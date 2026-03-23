Гвардиола прокомментировал завоевание Кубка лиги с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о финале Кубка английской лиги с «Арсеналом» (2:0).

«Что я могу сказать? Выиграть трофей – это важно. Это особенное событие, потому что последние две недели были тяжелыми.

В первые 15 минут они душили нас, мы не могли вздохнуть. Потом мы выиграли несколько подборов и начали играть. Я очень рад, потому что Микель [Артета] создал практически непобедимую команду. Пятый Кубок лиги за 10 лет – неплохо. Выигрывать трофеи каждый раз кажется сложнее, чем в предыдущий. Это действительно трудно по многим причинам.

Когда вы начинаете побеждать с молодой командой, вы можете продолжать в том же духе. Мне нужно знать [игроков]. Нужно знать, как они ведут себя в определенные моменты. В современном футболе любой соперник конкурентоспособен.

Думаю, мы учимся на будущее, надеюсь, в следующем сезоне сможем выступить лучше. Мы все еще не такая команда, как «Арсенал» или мы сами в прошлом. Мы всегда находили способы завоевывать трофеи.

[О борьбе за титул в АПЛ]. Честно говоря, я хотел бы быть впереди на девять очков. Все в их руках. Нам нужно время, хороший перерыв. Я вымотан, потом мы будем смотреть шаг за шагом», – сказал Гвардиола.