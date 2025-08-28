Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона

Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона

Сегодня, 12:53
1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий после матча с «Гримсби Таун».

  • «МЮ» завершил выступление в Кубке английской лиги по итогам второго раунда.
  • «Гримсби Таун» выступает в 4-м английском дивизионе.

«Я главный тренер, и на мне ответственность понять, что произошло. Мне искренне жаль наших болельщиков, но сейчас важно сосредоточиться на следующей игре.

Хотел бы сказать что-то значимое, но слов нет. Это и есть самая серьезная проблема: снова и снова вижу одни и те же ошибки и не нахожу объяснений. Болельщикам, которые нас поддерживают, мне особенно жаль.

За одно лето нельзя изменить все, но выигрывать матчи и показывать достойный футбол необходимо. То, что мы видим сейчас, – это предел. Уверен, перемены назрели», – сказал Аморим.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Кубок лиги Манчестер Юнайтед Гримсби Таун Аморим Рубен
JD15
1756381989
Такое чувство, что после Фергюсона, слишком раздроблена стала власть в команде. И из-за этого кого бы не поставили - никто не может задать темп игры в команде. Игроки как будто не хотят играть лучше. Не сыграны, такая линия обороны ( игроки то не слабые) но столько ошибок. Ну сколько это будет смотреть? Наверно пока МЮ не станет мешком с омном денежным, где будут играть только звезды - как Ливерпуль и М сити, вот тогда будут результаты? Вы просто посмотрите какой состав был у МЮ в последнем году тренерства Фергюсона, и какие у соперников. И взяли титул АПЛ. Вот что не так?
Ответить
