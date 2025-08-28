Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий после матча с «Гримсби Таун».

«МЮ» завершил выступление в Кубке английской лиги по итогам второго раунда.

«Гримсби Таун» выступает в 4-м английском дивизионе.

«Я главный тренер, и на мне ответственность понять, что произошло. Мне искренне жаль наших болельщиков, но сейчас важно сосредоточиться на следующей игре.

Хотел бы сказать что-то значимое, но слов нет. Это и есть самая серьезная проблема: снова и снова вижу одни и те же ошибки и не нахожу объяснений. Болельщикам, которые нас поддерживают, мне особенно жаль.

За одно лето нельзя изменить все, но выигрывать матчи и показывать достойный футбол необходимо. То, что мы видим сейчас, – это предел. Уверен, перемены назрели», – сказал Аморим.