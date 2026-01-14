Введите ваш ник на сайте
  • Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в первом полуфинале

Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в первом полуфинале

Сегодня, 00:59

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги-2025/26.

Команда Хосепа Гвардиолы выиграла у «Ньюкасла» со счетом 2:0.

Первый гол на 53-й минуте забил зимний новичок «Сити» Антуан Семеньо, купленный на прошлой неделе у «Борнмута» за 72 млн евро + бонусы.

Второй мяч в активе Райана Шерки на 99-й минуте.

Ответный полуфинал Кубка лиги между этими клубами запланирован на 4 февраля.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
Ньюкасл - Манчестер Сити - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - А. Семеньо, 53; 0:2 - Р. Шерки, 90+9.
Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Ньюкасл
