Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в первом полуфинале

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги-2025/26.
Команда Хосепа Гвардиолы выиграла у «Ньюкасла» со счетом 2:0.
Первый гол на 53-й минуте забил зимний новичок «Сити» Антуан Семеньо, купленный на прошлой неделе у «Борнмута» за 72 млн евро + бонусы.
Второй мяч в активе Райана Шерки на 99-й минуте.
Ответный полуфинал Кубка лиги между этими клубами запланирован на 4 февраля.
Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
Ньюкасл - Манчестер Сити - 0:2 (0:0)Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Семеньо, 53; 0:2 - Р. Шерки, 90+9.
Источник: «Бомбардир»