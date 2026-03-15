Бабаев посоветовал Талалаеву позаботиться о здоровье после стычки в матче «Балтика» – ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в конце матча 21-го тура РПЛ.

Калининградцы победили дома со счетом 1:0.

– Как прокомментируете поведение главного тренера «Балтики» в концовке матча?

– Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать. Я с уважением отношусь к Андрею Викторовичу. Его работа впечатляет, но нехорошо, когда она так плохо сказывается на здоровье. Поэтому думаю, что имеет смысл обратиться к психотерапевту.