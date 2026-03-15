Бабаев посоветовал Талалаеву позаботиться о здоровье после стычки в матче «Балтика» – ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в конце матча 21-го тура РПЛ.
Калининградцы победили дома со счетом 1:0.
– Как прокомментируете поведение главного тренера «Балтики» в концовке матча?
– Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать. Я с уважением отношусь к Андрею Викторовичу. Его работа впечатляет, но нехорошо, когда она так плохо сказывается на здоровье. Поэтому думаю, что имеет смысл обратиться к психотерапевту.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
Источник: bobsoccer