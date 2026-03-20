В РФС аргументировали 4-матчевую дисквалификацию Талалаева

Российский футбольный союз выпустил пресс-релиз, в котором объясняется наказание для Андрея Талалаева.
Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
В пояснении РФС говорится, что санкции против Талалаева введены за «вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе«.
- Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
- Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
- Талалаева толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
- Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини включился в конфликт и едва не подрался с Талалаевым. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
- В итоге арбитр Кирилл Левников удалил обоих тренеров.
- Талалаев пропустит встречи с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо Мх» (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).
Источник: сайт РФС