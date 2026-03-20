В РФС аргументировали 4-матчевую дисквалификацию Талалаева

Вчера, 19:13
10

Российский футбольный союз выпустил пресс-релиз, в котором объясняется наказание для Андрея Талалаева.

Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В пояснении РФС говорится, что санкции против Талалаева введены за «вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе«.

  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Талалаева толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини включился в конфликт и едва не подрался с Талалаевым. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил обоих тренеров.
  • Талалаев пропустит встречи с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо Мх» (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (10)
Anton1969
Anton1969
Сраный РФС!
Ответить
...уефан
...уефан
...скучно без Талалая будет...
Ответить
ZAITZEFF2011
ZAITZEFF2011
Будет сидеть на трибуне и на людей кидаться
Ответить
val69
val69
Игру не видел... Но судя по комментам, его оплошность была в том, чмо он выбил мяч... И чë дальше толчек тренера КОнëм... Которому в итоге никуя.. А, не с этого ли толчка, всë началось? Не знаю.. Но, есть ощущения, что Балтика слишком высоко забралась... Возможно, я не прав.. Но, думаю, что прав...
Ответить
BVG4
BVG4
"действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе".... и всё же благодаря кому из РФС ента пресловутая угроза не воплотилась в жисть? Кому удалось предотвратить сотни (а можить и тыщи) невинных жертв из-за... таких вот "действий"
Ответить
anatolich72
anatolich72
На стадике нужно срочно клетку ставить Талалаев ведь рецидивист, на людей бросаться начнёт.
Ответить
СПОРТ 21 века
СПОРТ 21 века
Как увидели Балтику на 4 месте, так стало опасно. Вдруг отберут место. Конечно, отберут. У них и календарь сейчас это позволяет сделать. Нет сомнений, что все эти игры его парни будут играть за своего тренера. Все видели, как команда налетела на Кармо? Стоило тронуть тренера, и она сорвалась, словно церберы, сошедшие с поводка. Это называется ЕДИНСТВО. Балтийцы за своего "отца" разорвут. Это видно. И стадион, между прочим, взорвался. Такое приходилось видеть только в Англии. Дай им возможность, они бы закопали этот табун в землю. Очень дерзкие ребята обитают возле Польши. Посмотрим, к чему в итоге их приведёт этот чемпионат...
Ответить
Против дэбилов
Против дэбилов
Тут пишут что талалай на людей будет бросаться,а он чо уже бросался?там цсковцы на него бросились,я не оправдываю талалая,нотща его выкид жёлтая,а драку красная.Кдк походу очканул, слишком высоко Балтика забралась.
Ответить
