В РФС аргументировали 4-матчевую дисквалификацию Талалаева

Российский футбольный союз выпустил пресс-релиз, в котором объясняется наказание для Андрея Талалаева.

Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В пояснении РФС говорится, что санкции против Талалаева введены за «вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе«.