Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, на сколько матчей дисквалифицировали Талалаева

Стало известно, на сколько матчей дисквалифицировали Талалаева

Сегодня, 14:08
13

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев наказан за участие в массовой потасовке в конце домашней игры 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Его дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Талалаев пропустит встречи с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо Мх» (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).

  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Талалаева толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини включился в конфликт и едва не подрался с Талалаевым. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил обоих тренеров.

Еще по теме:
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1774005278
Талалай рецидивист. Гыгыгы
Ответить
ZAITZEFF2011
1774006381
Маловато как-то
Ответить
Император Бомжей
1774006950
На бабки кинули ТалаллалаллаЯ))) Сел на пенёк, косарь давай!
Ответить
ilich55
1774007964
А Челестини?
Ответить
Бумбраш
1774009164
А ещё на Станковича гнали...ущербные вшивые эхспэрты
Ответить
rash1959
1774010141
А то что он на руках показывал не увидели. А это рецидив, минимум до конца сезона должно быть. позор эске и зпрф.
Ответить
boris63
1774013075
Пожалели придурка.
Ответить
Интерес
1774014507
Ну тут сложно спорить, в отличие от оценки действий гастера Кармо, за которого почему-то наши футбольные правоохранительные органы "вписались" по полной.Странное дело!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 