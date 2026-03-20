Стало известно, на сколько матчей дисквалифицировали Талалаева

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев наказан за участие в массовой потасовке в конце домашней игры 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Его дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Талалаев пропустит встречи с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо Мх» (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).