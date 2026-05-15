Клуб Станковича откажется от защитника «Зенита»

«Црвена Звезда» не собирается выкупать арендованного у «Зенита» центрального защитника Страхиню Эраковича.

У белградцев, которых возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович, есть лишь опция приобрести 50% прав на серба за 3,5 миллиона евро.

Также «Црвена Звезда» хочет продать своего 18-летнего левого защитника Адема Авдича, на которого есть спрос в топ-лигах.

При этом белградцы активно интересуются защитником «Балтики» Натаном Гассама и готовы выложить за него 2-2,5 миллиона евро.

«В этой ситуации левый защитник (малиец может сыграть как с края, так и левым центральным) им жизненно необходим», – написал журналист Иван Карпов.

Также сообщалось, что левым защитником «Црвены Звезды» Наиром Тикнизяном интересуется «Зенит».