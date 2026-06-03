Зырянов обозначил, какой игрок нужен «Зениту»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о линии нападения.

– Рассматривает ли команда приобретение футболистов из России на позицию нападающего? Или приоритет отдается иностранным игрокам?

– Конечно, рассматриваем. Мы смотрим не только на иностранных игроков, но и на всех остальных. Нам нужен сильный нападающий, и неважно, кто он – россиянин или иностранец.

Мы не зависим от приоритета национальности, потому что в концовке чемпионата у нас выходило по пять–шесть русских футболистов. Мы спокойно справлялись с новым лимитом!