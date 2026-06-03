Зырянов обозначил, какой игрок нужен «Зениту»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о линии нападения.
– Рассматривает ли команда приобретение футболистов из России на позицию нападающего? Или приоритет отдается иностранным игрокам?
– Конечно, рассматриваем. Мы смотрим не только на иностранных игроков, но и на всех остальных. Нам нужен сильный нападающий, и неважно, кто он – россиянин или иностранец.
Мы не зависим от приоритета национальности, потому что в концовке чемпионата у нас выходило по пять–шесть русских футболистов. Мы спокойно справлялись с новым лимитом!
- 29-летний центрфорвард Александр Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 матчей, забил 13 голов, сделал 3 ассиста.
- 22-летний нападающий Джон Дуран, забивший 2 мяча в 9 встречах за питерцев, покинул команду по завершении срока аренды.
- «Зенит» стартует в сезоне 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака».
Источник: «Советский спорт»