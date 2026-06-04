Во Франции объяснили отказ «ПСЖ» от Батракова

Журналист Le Parisien Бенжамен Куаре рассказал, почему полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не перейдет в «ПСЖ».

«По моей информации, «ПСЖ» действительно не подпишет Батракова. Клуб работал над этим трансфером, игрока детально изучали, переговоры велись. Но у «ПСЖ» другие цели на это лето», – заявил Куаре.