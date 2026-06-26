Канчельскис ответил, кто дальше пройдет на ЧМ-2026 – Португалия с Роналду или Аргентина с Месси

Андрей Канчельскис высказался о перспективах сборных Аргентины и Португалии на чемпионате мира.

– До конца группового этапа осталось совсем немного. Видите ли вы кого-то фаворитами?

– Давайте дождeмся хотя бы первых матчей плей-офф или хотя бы завершения группового этапа. Понимаете, современный футбол быстро меняется, появляются новые тенденции.

– Криштиану Роналду, вероятнее всего, в последний раз играет на чемпионате мира. Для всей сборной и для него это означает увеличение шансов на проход далеко?

– Нет, я почти не верю в успех Португалии и в то, что она пройдeт далеко с Роналду в составе.

– А шансы Месси с Аргентиной как оцените?

– У Аргентины больше шансов на проход дальше, я думаю.