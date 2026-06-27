Мбаппе вышел на второе место в истории ЧМ по голевым действиям

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе оформил ассистентский дубль в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Норвегии (4:1).
Теперь в активе нападающего «Реала» 20 голевых действий на трех чемпионатах мира – 16 забитых мячей и четыре ассиста.
Это второй результат в истории турнира. Мбаппе обошел легендарного Пеле, у которого 19 баллов по системе «гол+пас».
Рекорд принадлежит Лионелю Месси.
- Лионель Месси (Аргентина) – 27 (18+9);
- Килиан Мбаппе (Франция) – 20 (16+4);
- Пеле (Бразилия) – 19 (12+7);
- Герд Мюллер (Германия) – 19 (14+5);
- Роналдо (Бразилия) – 19 (15+4);
- Мирослав Клозе (Германия) – 19 (16+3);
- Уве Зеелер (Германия) – 17 (9+8);
- Гжегож Лато (Польша) – 17 (10+7).
Источник: «Бомбардир»