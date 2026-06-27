Мбаппе вышел на второе место в истории ЧМ по голевым действиям

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе оформил ассистентский дубль в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Норвегии (4:1).

Теперь в активе нападающего «Реала» 20 голевых действий на трех чемпионатах мира – 16 забитых мячей и четыре ассиста.

Это второй результат в истории турнира. Мбаппе обошел легендарного Пеле, у которого 19 баллов по системе «гол+пас».

Рекорд принадлежит Лионелю Месси.