Касерес из «Динамо» сравнил уровень Мбаппе и Соболева

Защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес рассказал об игре на чемпионате мира-2026. Он провел пять матчей в составе сборной Парагвая, соперниками были США, Турция, Австралия, Германия и Франция.

– Были ли индивидуальные установки, как действовать против Мбаппе, Вирца, Дембеле? И насколько сложно переключиться с РПЛ на чемпионат мира?

– Я очень нервничал перед матчами с топ-сборными, потому что мне присылали видеонарезки по некоторым соперникам... Но к Мбаппе [персонально] готовиться не нужно – все знают, на что он способен. Из сборной Германии я играл по Вирцу – там, конечно, мне показывали видео и давали персональные установки.

– Насколько велика разница между Мбаппе и, скажем, Соболевым из «Зенита»?

– Конечно, разница огромная. Самое главное – это скорость принятия решений. Мбаппе все делает очень быстро. У тебя просто нет возможности проанализировать ситуацию и все обдумать. Когда играешь в РПЛ, времени чуть больше.