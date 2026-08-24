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  • Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»

Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»

24 августа, 16:19

Крайний защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес высказался о возможном переходе в «Барселону».

– После ЧМ-2026 в СМИ писали, что вы заинтересовали «Барселону». Позже вы говорили, что агент вам ничего об этом не сообщал. Верите, что можете там оказаться когда-нибудь?

Все возможно. Считаю, что нет ничего невозможного в этом мире. Дай бог, однажды я попаду туда.

– Есть ли в РПЛ футболист, против которого играть сложнее, чем против Мбаппе?

– В России почти все команды играют в пять защитников, поэтому дуэли один на один, как было с Мбаппе, случаются очень редко. Так что мне сложно сравнить.

  • «Динамо» купило Касереса полтора года назад за 3,4 миллиона евро.
  • С тех пор фулбек провел 49 матчей, забил 1 гол и сделал 11 ассистов.
  • Его контракт с бело-голубыми действует до конца 2029 года.
  • На ЧМ-2026 парагваец поучаствовал во всех пяти играх своей сборной.
  • Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Барселона Касерес Хуан Хосе
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