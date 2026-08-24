Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»

Крайний защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес высказался о возможном переходе в «Барселону».

– После ЧМ-2026 в СМИ писали, что вы заинтересовали «Барселону». Позже вы говорили, что агент вам ничего об этом не сообщал. Верите, что можете там оказаться когда-нибудь?

– Все возможно. Считаю, что нет ничего невозможного в этом мире. Дай бог, однажды я попаду туда.

– Есть ли в РПЛ футболист, против которого играть сложнее, чем против Мбаппе?

– В России почти все команды играют в пять защитников, поэтому дуэли один на один, как было с Мбаппе, случаются очень редко. Так что мне сложно сравнить.