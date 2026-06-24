В «Локомотиве» готовы продать Батракова за 20-30 миллионов: «Незаменимых игроков нет»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Алексея Батракова.

«У меня нет информации по его будущему. Мое мнение – если за него дают такие деньги, 20 миллионов [евро], как пишут, я бы его продал.

Лучше 30! Незаменимых игроков нет, это живой человек, найдем замену», – заявил Филатов.