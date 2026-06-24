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  • В «Локомотиве» готовы продать Батракова за 20-30 миллионов: «Незаменимых игроков нет»

В «Локомотиве» готовы продать Батракова за 20-30 миллионов: «Незаменимых игроков нет»

Вчера, 22:18
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Алексея Батракова.

«У меня нет информации по его будущему. Мое мнение – если за него дают такие деньги, 20 миллионов [евро], как пишут, я бы его продал.

Лучше 30! Незаменимых игроков нет, это живой человек, найдем замену», – заявил Филатов.

  • 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
  • Батраковым интересовался «ПСЖ», но в итоге переход сорвался.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1782357559
«Незаменимых игроков нет»... Видать достал уже...
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Fin035
1782371282
Комментарий удален пользователем
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Fin035
1782371388
Видимо у Локомотива политика одна-вырастить и продать хороших игроков подороже. И трофеев не надо. Бизнес и так процветает...
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