В «Локомотиве» готовы продать Батракова за 20-30 миллионов: «Незаменимых игроков нет»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Алексея Батракова.
«У меня нет информации по его будущему. Мое мнение – если за него дают такие деньги, 20 миллионов [евро], как пишут, я бы его продал.
Лучше 30! Незаменимых игроков нет, это живой человек, найдем замену», – заявил Филатов.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
- Батраковым интересовался «ПСЖ», но в итоге переход сорвался.
Источник: «Матч ТВ»