Зиньковского предложили провинциальному клубу РПЛ

Агенты полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского предложили футболиста самарским «Крыльям Советов».
Самарский клуб пока раздумывает над кандидатурой 30-летнего вингера и параллельно рассматривает другие варианты на позицию крайнего полузащитника.
- Зиньковский уже выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год, после чего перебрался в «Спартак».
- В начале 2025-го футболист ненадолго вернулся в Самару на правах полугодичной аренды.
- Прошлый сезон Зиньковский провел в аренде в «Сочи». В 31 матче за южан он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Источник: Sport24