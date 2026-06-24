Зиньковского предложили провинциальному клубу РПЛ

Агенты полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского предложили футболиста самарским «Крыльям Советов».

Самарский клуб пока раздумывает над кандидатурой 30-летнего вингера и параллельно рассматривает другие варианты на позицию крайнего полузащитника.