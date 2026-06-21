Двум игрокам «Спартака» ищут новые клубы

«Спартак» намерен избавиться от Антона Зиньковского и Даниила Хлусевича.

«По Зиньковскому и Хлусевичу. Им ищут команды. Если не найдут, они осквернят своим присутствием сборы «Спартака».

Мой прогноз: не найдут. Если только очередная аренда. А потом, по истечении контракта, сами уйдут», – написал проспартаковский блогер Михаил Борзыкин.