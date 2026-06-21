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Двум игрокам «Спартака» ищут новые клубы

21 июня, 10:01
24

«Спартак» намерен избавиться от Антона Зиньковского и Даниила Хлусевича.

«По Зиньковскому и Хлусевичу. Им ищут команды. Если не найдут, они осквернят своим присутствием сборы «Спартака».

Мой прогноз: не найдут. Если только очередная аренда. А потом, по истечении контракта, сами уйдут», – написал проспартаковский блогер Михаил Борзыкин.

  • Зиньковский в минувшем сезоне был в аренде в «Сочи».
  • Хлусевич на таких же условиях был в «Ахмате».
  • «Спартак» на днях выходит из отпуска. 18 июля для команды стартует сезон суперкубковым матчем против «Зенита» в Нижнем Новгороде. Ориентировочно 25 июля начнется сезон РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Ахмат Сочи Спартак Зиньковский Антон Хлусевич Даниил
Комментарии (24)
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SLADE2019
1782026194
Борзыкин, а по роже за такие комментарии не боишься схлопотать?
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Яцык3691
1782026439
вот она корпоративная этика спартака.
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...уефан
1782026852
...говнистая, но - истина!...
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BarStep
1782027576
«… они осквернят своим присутствием сборы «Спартака»» Нда, зашквар полнейший.. И что коротные о себе возомнили?! Гы
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ScarlettOgusania
1782027719
Зину и Хлуса надо было вовремя продать или отпустить по истечению срока контракта, тогда могли сэкономить деньги на их ЗП, а сейчас видно же, что уровень этих игроков ФНЛ, и нефиг брать игроков из клубов дна таблицы...😡
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Император 1
1782027826
Можно в Первой лиге или конце таблицы пристроить, но и то не факт
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FCSpartakM
1782029451
Какой прям пророк, особенно по Зине
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Cleaner
1782030131
СТЫДНО за проСПАРТАКОВСКОГО блогера Михаила Борзыкина...(((((((((((((((((
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VVM1964
1782030316
Я уж и забыл об их существовании, а тут вторая волна нахлынула!...
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NewLife
1782031090
Бомбардир, кончай называть этого дебила проспартаковским😡
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