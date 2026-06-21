Двум игрокам «Спартака» ищут новые клубы

«Спартак» намерен избавиться от Антона Зиньковского и Даниила Хлусевича.
«По Зиньковскому и Хлусевичу. Им ищут команды. Если не найдут, они осквернят своим присутствием сборы «Спартака».
Мой прогноз: не найдут. Если только очередная аренда. А потом, по истечении контракта, сами уйдут», – написал проспартаковский блогер Михаил Борзыкин.
- Зиньковский в минувшем сезоне был в аренде в «Сочи».
- Хлусевич на таких же условиях был в «Ахмате».
- «Спартак» на днях выходит из отпуска. 18 июля для команды стартует сезон суперкубковым матчем против «Зенита» в Нижнем Новгороде. Ориентировочно 25 июля начнется сезон РПЛ.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина