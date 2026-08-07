Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, высказался о потенциальном уходе игрока.
«На данный момент Тамерлан – игрок ЦСКА. Он хорошо выглядел в кубковой игре с «Локомотивом» и рассчитывает получить больше игровой практики в ближайших матчах.
Если ЦСКА подпишет нового нападающего, будем обсуждать дальнейшие планы с руководством. Кто бы что не говорил, статистка у Тамерлана для России приличная, с вариантами продолжения карьеры проблем не будет», – сказал Хархаров.
- 25-летний Мусаев в этом сезоне провел 3 матча за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Мусаев – воспитанник ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»