Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, высказался о потенциальном уходе игрока.

«На данный момент Тамерлан – игрок ЦСКА. Он хорошо выглядел в кубковой игре с «Локомотивом» и рассчитывает получить больше игровой практики в ближайших матчах.

Если ЦСКА подпишет нового нападающего, будем обсуждать дальнейшие планы с руководством. Кто бы что не говорил, статистка у Тамерлана для России приличная, с вариантами продолжения карьеры проблем не будет», – сказал Хархаров.