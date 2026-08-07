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  • Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА

Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА

7 августа, 20:20
6

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, высказался о потенциальном уходе игрока.

«На данный момент Тамерлан – игрок ЦСКА. Он хорошо выглядел в кубковой игре с «Локомотивом» и рассчитывает получить больше игровой практики в ближайших матчах.

Если ЦСКА подпишет нового нападающего, будем обсуждать дальнейшие планы с руководством. Кто бы что не говорил, статистка у Тамерлана для России приличная, с вариантами продолжения карьеры проблем не будет», – сказал Хархаров.

  • 25-летний Мусаев в этом сезоне провел 3 матча за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • Мусаев – воспитанник ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мусаев Тамерлан
Комментарии (6)
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1786125447
Хм-"перед наступающим уходом"...Надо подумать над этим филологическим изыском.Процесс это...факт...предположение...словоблудие... Статистика хреновая, в кубковом матче сыграл хорошо, но тут тот редкий случай, когда он создал пару-тройку моментов, но партнёры лоханулись знатно.
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Mirak92
1786127062
Очень слабый игрок, даже для нижней части таблицы.
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АК 68
1786128115
Статистика приличная? В прошедшем сезоне 29 игр 4 гола, 2 передачи, для напа, тем более ЦСКА, это очень слабенько.
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Snek
1786131435
Какая статистика, в среднем одно голевое действие на пять матчей. Кому он нужен такой?
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RUSARM
1786136034
О какой статистике говорит его агент? Если только,что тупо носится по полю и губит моменты...
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boris63
1786174971
Подарить его в пердив, что он есть, что его нет, одинаково.
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