ЦСКА принял важное решение по Мусаеву

Агент нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева Таймаз Хархаров высказался о будущем игрока.

«Я обсуждал с руководством ЦСКА будущее Тамерлана, спрашивал о планах. Мне ответили, что в их планы не входит расставание с Мусаевым – они ценят его и верят, что он принесeт клубу ещe много пользы», – сказал Хархаров.