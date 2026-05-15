Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА принял важное решение по Мусаеву

15 мая, 20:28
10

Агент нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева Таймаз Хархаров высказался о будущем игрока.

«Я обсуждал с руководством ЦСКА будущее Тамерлана, спрашивал о планах. Мне ответили, что в их планы не входит расставание с Мусаевым – они ценят его и верят, что он принесeт клубу ещe много пользы», – сказал Хархаров.

  • В этом сезоне Тамерлан Мусаев провeл 40 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
  • Его контракт рассчитан до лета 2028 года.
  • Мусаев до ЦСКА выступал за «Балтику».

Еще по теме:
Выявился виновник вылета ЦСКА от «Спартака» 8
Круговой сравнил Мусаева с Роналду 2
Спортивный директор ЦСКА – об игре Мусаева и Алеррандро: «Что-то пошло не так, это и моя ошибка» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мусаев Тамерлан
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1778867626
...ага, и одобряющие ржание здешних коней на слова Херхерова...
Ответить
zigbert
1778868238
Без вопросов и комментариев.
Ответить
Nozo
1778869533
ну зимой не продали, пока ещё хоть кто-то на него покушался, теперь сосём лапу и смотрим как оно дальше в старте выходит.... нет слов
Ответить
Mirak92
1778870812
Любой уважающий себя клуб, пнул бы под зад такое недоразумение. Абсолютный ноль в своем амплуа
Ответить
Император 1
1778872532
Он вообще не нужен
Ответить
bratskij
1778875775
Его можно назвать как угодно, но только не футболистом.
Ответить
jerry093
1778876706
уроды
Ответить
Snek
1778886635
6 голов за 40 матчей? Дивеев больше забивал, хотя он не нападающий
Ответить
boris63
1778891934
Да гнать его надо ссаными тряпками, столько моментов загубил, на пять команд хватит. Одно слово — БЕГЕМОТ.
Ответить
FWSPM
1778914607
дитя лемита и степей))
Ответить
Главные новости
Титул «Зенита», «Спартак» упустил бронзу, отставка в РПЛ, новый тренер «Челси» и другие новости
01:06
Бронзовый призер Евро-2008 в составе России завершил карьеру
00:34
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым уступил в дерби (1:2)
00:01
1
Мнение Рабинера о чемпионстве «Зенита»
Вчера, 23:57
4
ФотоРеакция Дурана на чемпионство «Зенита»
Вчера, 23:13
5
Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство
Вчера, 22:50
8
Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»
Вчера, 22:30
11
«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства
Вчера, 22:19
14
Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»
Вчера, 22:10
10
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо»
Вчера, 21:41
3
Все новости
Все новости
«Локомотив» forever!»: Евсеев – после отобранной бронзы у «Спартака»
00:52
1
Стало известно прозвище Дзюбы в «Спартаке»
00:45
3
ФотоГлушаков – в день чемпионства «Зенита»: «В стране была, есть и будет одна народная команда»
Вчера, 23:49
1
Пост Соболева после чемпионства «Зенита»
Вчера, 23:26
4
Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство
Вчера, 22:50
8
Сперцян сказал, кто виновен в упущенном чемпионстве «Краснодара»
Вчера, 22:37
1
Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»
Вчера, 22:30
11
«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства
Вчера, 22:19
14
Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»
Вчера, 22:10
10
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо»
Вчера, 21:41
3
Кордоба рассмеялся, посмотрев пенальти «Зенита» в ворота «Ростова»
Вчера, 21:34
53
Баринов отреагировал на 3-е место «Локомотива»: «Конечно, мне дадут медаль»
Вчера, 21:25
1
Эмоции Дивеева после первого чемпионства в карьере
Вчера, 21:19
7
Карседо прокомментировал 0:0 «Спартака» с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 21:14
18
Реакция Мостового на чемпионство «Зенита»: «Как Петербург может быть футбольной столицей?»
Вчера, 21:10
25
Мусаев ответил, будет ли поздравлять Семака с чемпионством
Вчера, 20:54
6
Галактионов поблагодарил Евсеева за бронзу «Локомотива»
Вчера, 20:51
3
Ловчев разнес «Спартак»: «Получают миллиарды, а играть не умеют»
Вчера, 20:46
27
«Бронза с отливом говна»: третье место «Локо» поставлено под сомнение
Вчера, 20:46
5
«Спартак» не выигрывает медали РПЛ три сезона подряд
Вчера, 20:41
6
«Я переходил в «Зенит» за титулами»: Соболев прокомментировал свое первое чемпионство
Вчера, 20:35
9
Эмоциональная речь Семака после чемпионства «Зенита»
Вчера, 20:30
7
ВидеоФутболистам «Зенита» вручили чемпионский кубок
Вчера, 20:26
14
Пост Генича по итогам сезона РПЛ
Вчера, 20:22
1
Определились лучший бомбардир и ассистент РПЛ-2025/26
Вчера, 20:21
14
«Зенит» обошел «Спартак» по количеству чемпионских титулов в России
Вчера, 20:16
33
ФотоКлуб РПЛ уволил тренера через несколько минут после 30-го тура
Вчера, 20:16
8
Известны обе стыковые пары за место в РПЛ
Вчера, 20:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 