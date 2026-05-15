ЦСКА принял важное решение по Мусаеву

Агент нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева Таймаз Хархаров высказался о будущем игрока.
«Я обсуждал с руководством ЦСКА будущее Тамерлана, спрашивал о планах. Мне ответили, что в их планы не входит расставание с Мусаевым – они ценят его и верят, что он принесeт клубу ещe много пользы», – сказал Хархаров.
- В этом сезоне Тамерлан Мусаев провeл 40 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
- Его контракт рассчитан до лета 2028 года.
- Мусаев до ЦСКА выступал за «Балтику».
