Круговой сравнил Мусаева с Роналду

Защитник ЦСКА Данил Круговой сравнил игру нападающего команды Тамерлана Мусаева с португальцем Криштиану Роналду.
«Мусаева прорвало? Он забил очень красивый гол «Оренбургу». Тамик уже забивал такие мячи, как Криштиану. Он же фанатеет от Роналду. Я рад за Мусаева, сказал, что свои моменты он забьeт, потому что Тамерлан целеустремлeнный. Мусаев многое даeт команде», – сказал Круговой.
- Мусаев забил гол «Оренбургу» на 84-й минуте матчча 17-го тура РПЛ. Он стал вторым в матче, а ЦСКА победил со счетом 2:0.
- 24-летний Мусаев в сезоне-2025/26 в составе красно-синих забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 24 играх за красно-синих.
Источник: Metaratings.ru