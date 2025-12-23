В ЦСКА встали на защиту Баринова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о готовящемся трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива».
– Вы обсуждали с ним возможный переход в ЦСКА?
– Летом ЦСКА сделал официальное предложение «Локомотиву», конечно, мы это обсуждали.
– Ваше мнение руководство ЦСКА спрашивало по Баринову?
– Спрашивало. Как сказал Герман Владимирович [Ткаченко], я являюсь поклонником таланта Дмитрия Баринова.
На правах друга Димы я могу сказать, что независимо от того, какое решение им будет принято, мне обидно читать, что моего друга называют предателем.
Если мы говорим о потенциальном летнем переходе, то это может стать зафиксированным только в январе, дальше клубы договорятся, произойдет ли это раньше.
На мой взгляд, не нужно спешить и вычеркивать часть истории. Я могу рассказать вам историю о том, как Дима ехал продлевать контракт с «Локомотивом», и ему поступил звонок от одного клуба с прекрасным предложением, но он отказался, потому что дал слово.
Это многое говорит о том, какой он человек с точки зрения принципов. Если система складывается таким образом, что на текущий момент вопрос в воздухе, то, может быть, не один он почему-то плохой.
- Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.