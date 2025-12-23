В ЦСКА встали на защиту Баринова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о готовящемся трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива».

– Вы обсуждали с ним возможный переход в ЦСКА?

– Летом ЦСКА сделал официальное предложение «Локомотиву», конечно, мы это обсуждали.

– Ваше мнение руководство ЦСКА спрашивало по Баринову?

– Спрашивало. Как сказал Герман Владимирович [Ткаченко], я являюсь поклонником таланта Дмитрия Баринова.

На правах друга Димы я могу сказать, что независимо от того, какое решение им будет принято, мне обидно читать, что моего друга называют предателем.

Если мы говорим о потенциальном летнем переходе, то это может стать зафиксированным только в январе, дальше клубы договорятся, произойдет ли это раньше.

На мой взгляд, не нужно спешить и вычеркивать часть истории. Я могу рассказать вам историю о том, как Дима ехал продлевать контракт с «Локомотивом», и ему поступил звонок от одного клуба с прекрасным предложением, но он отказался, потому что дал слово.

Это многое говорит о том, какой он человек с точки зрения принципов. Если система складывается таким образом, что на текущий момент вопрос в воздухе, то, может быть, не один он почему-то плохой.