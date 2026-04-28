Глебов прокомментировал слухи о проблемах экс-игроков «Ростова» в «Динамо» после ухода Карпина

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов отреагировал на информацию, что в московской команде стали задвигать бывших футболистов «Ростова», когда Валерий Карпин покинул пост главного тренера.
– Осенью, после ухода Карпина, обсуждалась тема о том, что ростовских – вас и Осипенко – стали задвигать. Вы это чувствовали?
– Нет. Такого не было. Но понятно, что люди любят поднимать такие темы в медиа.
– Как оцените сезон «Динамо» на данный момент?
– Хотелось бы лучше. Первую часть сезона провели вяло. После зимних сборов начали неплохо, но потом, к сожалению, наступила черная полоса.
Но матч с «Сочи» доказал, что мы можем показывать хороший футбол, быть целостной командой.
- 26-летний Глебов в «Динамо» с февраля 2025 года.
- Бело-голубые заплатили «Ростову» за хавбека 8 миллионов евро.
- Его статистика: 35 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»