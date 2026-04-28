Глебов прокомментировал слухи о проблемах экс-игроков «Ростова» в «Динамо» после ухода Карпина

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов отреагировал на информацию, что в московской команде стали задвигать бывших футболистов «Ростова», когда Валерий Карпин покинул пост главного тренера.

– Осенью, после ухода Карпина, обсуждалась тема о том, что ростовских – вас и Осипенко – стали задвигать. Вы это чувствовали?

– Нет. Такого не было. Но понятно, что люди любят поднимать такие темы в медиа.

– Как оцените сезон «Динамо» на данный момент?

– Хотелось бы лучше. Первую часть сезона провели вяло. После зимних сборов начали неплохо, но потом, к сожалению, наступила черная полоса.

Но матч с «Сочи» доказал, что мы можем показывать хороший футбол, быть целостной командой.