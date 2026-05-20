  • Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»

Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»

Сегодня, 10:21
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на вызов в сборную России 18-летнего Амира Ибрагимова из молодежки «Манчестер Юнайтед».

«Кого Карпин приглашает в сборную? Там вообще всей стране непонятно. Он там всех подряд приглашает.

Вплоть до того, что сейчас вот этого пацана из «Манчестер Юнайтед», да, для чего он его взял? Чтобы заиграть за сборную России, чтобы не ушeл, как Сперцян (смеется).

«На него посмотреть». Ну съезди в Манчестер, посмотри на него», – сказал Бубнов.

  • В окончательной заявке российской сборной 32 футболиста.
  • Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
  • Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ». На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Манчестер Юнайтед Ибрагимов Амир Карпин Валерий Бубнов Александр
Интерес
1779262585
Тупой "барабанщик"...Во-первых,концептуально пусть сам Ибрагимов едет, совместив с отпуском на исторической Родине, а не Карпин едет "посмотреть",совместив с прогулкой за счёт РФС. Во-вторых,все давно знают, что у Карпа есть список всех игроков РПЛ, и он может за небольшое вознаграждение обеспечить желающему запись в "трудовую историю" :"Привлекался в расширенный состав сборной РФ". В-третьих, это есть показатель его упорного труда, в отсутствии иных. Дурик, посмотреть именно на Валеру(не на Тринидад и Тобаго-же) 9 июня в Калининграде набирается уже полный стадион,осталось всего 360 билетов,а стадион -35 тыс.Ещё в прошедшее воскресенье было сколько угодно, и любого достоинства.Весь футбольный бомонд РПЛ прилетит потусоваться, половина чиновничьих Москвы и Питера.Ни одного билета в вип-сектора(20-40 тысяч рублей) уже нет!
Ответить
Foxitkuban
1779263219
Видимо места в сборной продаются. Подарить чтоль сыну на ДР...
Ответить
Artemka444
1779266871
Надо молодежь наигрывать а не хрен знает кого Хз когда нас допустят куда либо А когда допустят будут снова старики
Ответить
subbotaspartak
1779269596
Чего хочут, того и приглашает... он не понимает...
Ответить
