Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на вызов в сборную России 18-летнего Амира Ибрагимова из молодежки «Манчестер Юнайтед».

«Кого Карпин приглашает в сборную? Там вообще всей стране непонятно. Он там всех подряд приглашает.

Вплоть до того, что сейчас вот этого пацана из «Манчестер Юнайтед», да, для чего он его взял? Чтобы заиграть за сборную России, чтобы не ушeл, как Сперцян (смеется).

«На него посмотреть». Ну съезди в Манчестер, посмотри на него», – сказал Бубнов.