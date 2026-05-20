Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»

Сегодня, 10:05
8

Стало известно, в каком случае левый защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян приблизится к переходу в «Зенит».

Главное условие для трансфера – продажа Дугласа Сантоса за 5-10 миллионов евро.

Если бразильский фулбек уйдет из команды, то Тикнизян станет его вероятной заменой.

Также игрок сборной Армении интересен «Спартаку» и «Краснодару».

  • Рыночная стоимость Тикнизяна – 5 миллионов евро.
  • Армяне не считаются легионерами в чемпионате России.
  • В составе «Црвены Звезды» защитник забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • В РПЛ он уже выступал за ЦСКА и «Локомотив».
  • В январе 2024 года Наир отказался переходить в «Зенит» из «Локо».

Еще по теме:
Реакция «Зенита» на первое за 22 года чемпионство «Арсенала» 8
«Зенит» потребовал 20 миллионов за защитника 6
Бубнов спрогнозировал побег футболистов «Балтики» из-за Талалаева: «Потому что ты тренер-самодур!» 6
Источник: «Мяч.ру»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Зенит Дуглас Сантос Тикнизян Наир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1779261231
Бред какой-то, он же в свои лучшие годы не попадал в основной состав Локо. Вообще-то пусть переходит куда угодно, но только не Спартаку.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1779265109
Нафиг он нужен Зениту. Гыгыгы
Ответить
odessakmv
1779268091
зачем это г... Зениту... пусть играет в своей гейуропе или на историческую родину едет и играет в своих армянских штатах америки
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1779269439
Зинаида чеканутая, купила бы сразу сборную Бразилии и не мучилась,а там и папу Карло бы подтянули
Ответить
R_a_i_n
1779269573
Вот что лимит животворящий делает😅
Ответить
Garrincha58
1779281501
В скором времени армяне будут считаться легионерами и тогда нафиг он сдался да и как игрок так себе
Ответить
Главные новости
ВидеоКокорин прокомментировал свой уход из «Ариса»
19:11
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
2
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
1
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
6
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
12
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» осудил «Локомотив» за празднование выигрыша бронзовых медалей
18:53
1
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
1
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
10
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
8
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 