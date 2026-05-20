Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»

Стало известно, в каком случае левый защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян приблизится к переходу в «Зенит».

Главное условие для трансфера – продажа Дугласа Сантоса за 5-10 миллионов евро.

Если бразильский фулбек уйдет из команды, то Тикнизян станет его вероятной заменой.

Также игрок сборной Армении интересен «Спартаку» и «Краснодару».