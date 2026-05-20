Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»

Стало известно, в каком случае левый защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян приблизится к переходу в «Зенит».
Главное условие для трансфера – продажа Дугласа Сантоса за 5-10 миллионов евро.
Если бразильский фулбек уйдет из команды, то Тикнизян станет его вероятной заменой.
Также игрок сборной Армении интересен «Спартаку» и «Краснодару».
- Рыночная стоимость Тикнизяна – 5 миллионов евро.
- Армяне не считаются легионерами в чемпионате России.
- В составе «Црвены Звезды» защитник забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- В РПЛ он уже выступал за ЦСКА и «Локомотив».
- В январе 2024 года Наир отказался переходить в «Зенит» из «Локо».
Источник: «Мяч.ру»