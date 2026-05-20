Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о том, какой тренер нужен ЦСКА.

«Игдисамов пришeл, расставил игроков и на русском всe объяснил. Я смотрю на его речи в раздевалке, но там нет ничего такого. Игдисамов – отличный вариант в тренерский штаб. Пусть набирается опыта.

Если есть эта «химия» с игроками – всегда может подойти и помочь. Если футболисту хочется поплакать и он боится подойти к главному, то он может обратиться к нему.

Личка? Если бы у него были Дивеев и Роша, то я был бы только за. Но с Даниловым, Лукиным и ещe двумя паникeрами – очень опасно.

Это будет чем-то напоминать Челестини в матче с «Динамо». Когда ЦСКА побежал в атаку, а их за это наказывали. У Лички очень романтичный футбол. Мне он сам и его подход к футболу нравятся. Но не знаю, как у него получится в ЦСКА.

Команда была хороша, когда ей руководили системные тренеры – Федотов и Николич. Они очень чeтко понимали, чего хотят. У Челестини круто работали идеи, потом у него появилась власть, и он решил: сейчас я здесь покручу-поверчу. Переиграл сам себя.

ЦСКА нужен системный тренер. Если вы хотите требовательного, жeсткого и амбициозного тренера без работы, то почему бы не рассмотреть Рашида Рахимова? Тем более он отлично знает РПЛ.

Он выстроит футбол в схеме 3-4-3, где нужно будет много двигаться, прессинговать, «втыкаться». Но этот вариант работал при Николиче», – сказал Генич.