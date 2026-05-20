Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА

Сегодня, 10:43
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о том, какой тренер нужен ЦСКА.

«Игдисамов пришeл, расставил игроков и на русском всe объяснил. Я смотрю на его речи в раздевалке, но там нет ничего такого. Игдисамов – отличный вариант в тренерский штаб. Пусть набирается опыта.

Если есть эта «химия» с игроками – всегда может подойти и помочь. Если футболисту хочется поплакать и он боится подойти к главному, то он может обратиться к нему.

Личка? Если бы у него были Дивеев и Роша, то я был бы только за. Но с Даниловым, Лукиным и ещe двумя паникeрами – очень опасно.

Это будет чем-то напоминать Челестини в матче с «Динамо». Когда ЦСКА побежал в атаку, а их за это наказывали. У Лички очень романтичный футбол. Мне он сам и его подход к футболу нравятся. Но не знаю, как у него получится в ЦСКА.

Команда была хороша, когда ей руководили системные тренеры – Федотов и Николич. Они очень чeтко понимали, чего хотят. У Челестини круто работали идеи, потом у него появилась власть, и он решил: сейчас я здесь покручу-поверчу. Переиграл сам себя.

ЦСКА нужен системный тренер. Если вы хотите требовательного, жeсткого и амбициозного тренера без работы, то почему бы не рассмотреть Рашида Рахимова? Тем более он отлично знает РПЛ.

Он выстроит футбол в схеме 3-4-3, где нужно будет много двигаться, прессинговать, «втыкаться». Но этот вариант работал при Николиче», – сказал Генич.

  • ЦСКА финишировал в РПЛ на пятом месте.
  • 39-летний Игдисамов возглавил команду 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
  • При нем ЦСКА проиграл «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победил «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Личка Марцел Игдисамов Дмитрий Генич Константин
Комментарии (4)
Интерес
1779264424
Дятел старательно не тронул руководство ЦСКА,провалившее главное: эффективную работу структур клуба,обеспечивающих команду. «Игдисамов пришёл, расставил игроков и на русском всe объяснил. Я смотрю на его речи в раздевалке, но там нет ничего такого. "Особенно его речь на русском "поняли" Рейс и пр. Просто это и есть излюбленная многими тема о "багаже предыдущего тренера". А Рашида Рахимова он пусть поставит во главе созданной за свой счёт футбольной команды.
Ответить
boris63
1779273886
Гиеныч, не суй свой нос куда не надо, и где ни фига не понимаешь. Пиарщик хренов.
Ответить
jerry093
1779276377
с таким руководством ни у кого не получится
Ответить
Mirak92
1779276961
Тут не в тренерах дело. А в руководстве и в галимой селекции.
Ответить
