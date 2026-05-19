Прогноз Генича, кто выиграет Кубок России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о своих ожиданиях от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26.
- Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар».
- Они встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
- «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
«Если отталкиваться от потенциала «Краснодара», то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли «Спартак» таким же, как в большинстве игр весной?
Мне кажется, что выиграет «Краснодар». Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью», – заявил Генич.
