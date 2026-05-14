Определен лучший вратарь Кубка России

Организаторы FONBET Кубка России определили лучшего вратаря сезона.
Проведя голосование среди болельщиков, организаторы установили, что лучший голкипер сезона – Станислав Агкацев из «Краснодара».
«В голосовании за символическую сборную турнира голкипер «Краснодара» набрал 43% ваших голосов, оставив позади Торопа и Максименко», – написал аккаунт турнира.
- 24-летний Агкацев – воспитанник «Краснодара».
- Рыночная стоимость голкипера сборной России – 10 миллионов евро.
- В сезоне Кубка России у Агкацева пять матчей, четыре пропущенных гола.
- Суперфинал «Спартак» – «Краснодар» состоится 24 мая в «Лужниках».
- «Краснодар» также претендует на победу в сезоне РПЛ.
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России