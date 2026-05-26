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  • Газзаев прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка

Газзаев прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка

26 мая, 08:50
3

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от просмотра матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

– Очень понравилась организация матча! Шоу-программа, 75 тысяч зрителей на трибунах, антураж. Настоящий праздник футбола. Здорово!

– А получили ли удовольствие от самой игры?

– Хороший матч, с интригой, с драматургией. Сразу стало понятно, что никто не будет играть вторым номером! Момент на момент. Атака на атаку. Но! Мне почти сразу бросилось в глаза, что «Спартак» выглядел свежее. И тут сразу возникает тема для обсуждения. С одной стороны, «быки» одним составом играют далеко не первый год. Взаимопонимание на высоком уровне. Достаточно вспомнить их ответный гол. Все как по нотам!

Однако обойма довольно короткая. Пройти весь сезон успешно не получилось. Видите, и в чемпионате «Зениту» уступили, и в Кубке в финале проиграли «Спартаку». Тут опять возвращаемся к вопросу о свежести. В целом красно-белые впереди были конкретнее. В основное время именно москвичи выглядели предпочтительнее, организованнее, больше создали. Поэтому итоговая победа заслуженная.

– А вы, кстати, за кого болели?

– Ни за кого. Вы же понимаете, мои симпатии на стороне другой команды.

– От «Краснодара» ждали большего?

– Если говорить конкретно по футболистам, то думал, что Кордоба сыграет ярче. Но я его почти на поле не увидел. С одной стороны, нужно отдать должное защите красно-белых – закрыли! С другой, возможно, колумбийцу уже не хватило мотивации. В чемпионате «Краснодар» проиграл Зениту», а на Кубок сил не хватило. Допускаю, что он мыслями уже на чемпионате мира...

– Кого тогда выделите в составе москвичей?

– Жедсона. Его по ходу сезона ставили на разные позиции, но он с пониманием относился к решениям тренерского штаба. Сегодня эффективно действовал справа в защите. Первый опасный момент в матче возник именно после его прорыва и прострела.

– А Барко?

– Знаете, он может играть лучше. Да, был неплох, но, пожалуй, не показал всего своего потенциала.

  • «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время суперфинала FONBET Кубка России завершилось ничьей 1:1. Видеообзор можно посмотреть здесь.
  • Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
  • «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (3)
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Garrincha58
1779776126
Третий день обсуждают победу в кубке, как будто наша сборная выиграла ЧМ. Выиграли и выиграли, что тут такого? Ещё раз говорю правила кубка надо менять, если вылетел так вылетел и никаких других путей. Сколько можно этой ерундой заниматься господа РФС? Если так хотите чтобы было больше матчей тогда пусть играют из двух матчей( дома и в гостях) и в пути регионов и в финале
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Томик
1779799322
Да там "по нотам" было лишь потому, что Литвинов опять забыл, что в центре обороны играет. Просто где-то в полупозиции опять остался, махнув ногой.
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Томик
1779799412
А потом ещё чуть себе не забил. И ведь не мешал никто... "Страшно, очень страшно..." и не потому, что мы не знаем, а потому, что каждый раз, когда он в центре обороны играет - жди проблем.
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