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«Зенит» уволил тренера, Тюкавин – в Петербурге, Россию заподозрили в допинге на Евро-2008 и другие новости

4 июня, 01:46

«Спартак» может обменять Пруцева на нападающего «Локомотива».

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Раскрыт тренер РПЛ, которого не уважают в команде.

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«Зенит» пытается договориться с «Динамо» по Тюкавину.

Стало известно, почему Умяров не перейдет в «Севилью».

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«Следите за новостями»: Тюкавин выехал в Санкт-Петербург.

Определен клуб, где Осинькин начнет новый сезон.

Источник: «Бомбардир»
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