Глушенков объяснил, почему согласится выступать в Европе только за топ-клуб

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отверг вариант с переходом в средний европейский клуб.

– Ты выиграл чемпионат, хорошо заработал. Куда в России стремиться еще?

– К следующим трофеям. Зачем останавливаться на одном? Есть еще Кубок, Суперкубок.

Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний – нет. Я не люблю проигрывать.

Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?