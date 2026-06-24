Глушенков объяснил, почему согласится выступать в Европе только за топ-клуб

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отверг вариант с переходом в средний европейский клуб.
– Ты выиграл чемпионат, хорошо заработал. Куда в России стремиться еще?
– К следующим трофеям. Зачем останавливаться на одном? Есть еще Кубок, Суперкубок.
Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний – нет. Я не люблю проигрывать.
Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?
- 26-летний Глушенков провел в «Зените» два сезона.
- В 2024 году его купили у «Локомотива» за 6,3 млн евро.
- Статистика вингера в составе петербургской команды: 60 матчей, 22 гола, 17 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»