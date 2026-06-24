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  • Глушенков объяснил, почему согласится выступать в Европе только за топ-клуб

Глушенков объяснил, почему согласится выступать в Европе только за топ-клуб

Вчера, 15:17
8

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отверг вариант с переходом в средний европейский клуб.

– Ты выиграл чемпионат, хорошо заработал. Куда в России стремиться еще?

– К следующим трофеям. Зачем останавливаться на одном? Есть еще Кубок, Суперкубок.

Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний – нет. Я не люблю проигрывать.

Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?

  • 26-летний Глушенков провел в «Зените» два сезона.
  • В 2024 году его купили у «Локомотива» за 6,3 млн евро.
  • Статистика вингера в составе петербургской команды: 60 матчей, 22 гола, 17 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (8)
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Garrincha58
1782303958
Скоро и в РПЛ будешь выигрывать только каждый 4-й матч
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Литейный 4 (returned)
1782308143
Правильно! Брать так банк, е.б.а.т.ь. так королеву! Гыгыгы
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Hector вернулся
1782308374
Лупоглазый пешеход та кому ты там сдался?
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k611
1782316365
Амбиции должны подкрепляется стабильной игрой высокого уровня. К сожалению сейчас у нас нет таких игроков в РПЛ, которые могли бы заиграть в топ клубах...
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R_a_i_n
1782318629
Топам ты нах не нужен, остаётся в РПЛ вариться.
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Oldtrafford83
1782364006
Приглашение в топ клуб надо заслужить, а в составе ЗПРФ этого точно не будет, ну а с такими запросами никуда ты не перейдёшь. Позорище, как и большая часть футболистов этого поколения!!!
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