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Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций

Вчера, 13:33
8

УЕФА не допустил «Туран Товуз», который возглавляет Курбан Бердыев, к участию в Лиге конференций сезона-2026/27.

Председатель Апелляционного органа УЕФА отметил, что азербайджанский клуб не соответствует критериям допуска, касающимся «прямого и/или косвенного участия в деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне».

«Туран Товуз» сообщил, что решение основано на дисциплинарном деле 2019 года, когда семь игроков были отстранены от всех видов футбольной деятельности за договорные матчи Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

«Мы завершили сезон-2025/26 на третьем месте, соблюдая все спортивные принципы, и заслужили право играть в Лиге конференций, что нам было положено.

Дисциплинарный комитет УЕФА провел расследование на предмет соответствия нашего клуба критериям. Следует отметить, что Дисциплинарный комитет AFFA отстранил семь игроков нашей команды, выступавших в I дивизионе в сезоне-2019/20, от любой деятельности, связанной с футболом.

В наших планах подготовки к Лиге конференций изменений нет. В этом месяце члены команды соберутся и отправятся в Турцию на тренировочный сбор», – говорится в заявлении клуба.

Клуб отметил, что предпримет все законные шаги и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд с просьбой изменить решение УЕФА и обеспечить его участие в Лиге конференций.

  • «Туран Товуз» должен был вернуться в еврокубки спустя 32 года. Ранее он играл в Кубке УЕФА в 1994 году.
  • Команда, возглавляемая Бердыевым, попала во 2-й отборочный раунд Лиги конференций после того, как стала 3-й в чемпионате Азербайджана.
  • 73-летний специалист возглавляет клуб с лета 2024 года.
  • Теперь в 1-й отборочный раунд Лиги конференций может попасть «Зиря», занявшее 5-е место в чемпионате Азербайджана. Бакинский «Нефтчи», в случае отстранения команды Бердыева, стартует в ЛК не с 1-го, а со 2-го отборочного раунда.

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Источник: Reuters
Лига конференций Азербайджан. Премьер-лига Туран Товуз Нефтчи Зиря Бердыев Курбан
Комментарии (8)
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Спартач80
1780485261
Я конечно не сильно расстроен, что подлизам азерам прилетело... Но это уже полный беспредел европы...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1780485833
Бердыев недавно гнал на Талалаева чего то,да и на рпл в целом,мол играют скучно.Веселись теперь шайтан решению УЕФА.
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lek!
1780488376
Не долго песенка играла .
Ответить
MaxRnD
1780495224
Доги катают абсолютно все и во всех чемпионатах, но ловят при этом только "избранных"
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