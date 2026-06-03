Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций

УЕФА не допустил «Туран Товуз», который возглавляет Курбан Бердыев, к участию в Лиге конференций сезона-2026/27.

Председатель Апелляционного органа УЕФА отметил, что азербайджанский клуб не соответствует критериям допуска, касающимся «прямого и/или косвенного участия в деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне».

«Туран Товуз» сообщил, что решение основано на дисциплинарном деле 2019 года, когда семь игроков были отстранены от всех видов футбольной деятельности за договорные матчи Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

«Мы завершили сезон-2025/26 на третьем месте, соблюдая все спортивные принципы, и заслужили право играть в Лиге конференций, что нам было положено.

Дисциплинарный комитет УЕФА провел расследование на предмет соответствия нашего клуба критериям. Следует отметить, что Дисциплинарный комитет AFFA отстранил семь игроков нашей команды, выступавших в I дивизионе в сезоне-2019/20, от любой деятельности, связанной с футболом.

В наших планах подготовки к Лиге конференций изменений нет. В этом месяце члены команды соберутся и отправятся в Турцию на тренировочный сбор», – говорится в заявлении клуба.

Клуб отметил, что предпримет все законные шаги и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд с просьбой изменить решение УЕФА и обеспечить его участие в Лиге конференций.