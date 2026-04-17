  • В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии

В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии

Сегодня, 09:17

Ни одного клуба из Италии не сыграет в полуфиналах еврокубков в этом сезоне.

В последний раз такая ситуация возникала в сезоне-2018/19, когда еще не существовало Лиги конференций.

В Лиге чемпионов последняя команда Серии А, «Аталанта», вылетела еще в 1/8 финала. В четвертьфинале Лиги Европы «Болонья» уступила «Астон Вилле», а в Лиге конференций «Фиорентина» не смогла пройти «Кристал Пэлас».

Больше всего клубов в полуфиналы представляют Англию – 4. «Арсенал» сыграет в Лиге чемпионов, «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» – в Лиге Европы, и «Кристал Пэлас» – в Лиге конференций.

По 2 команды в 1/2 финала еврокубков сыграет от Испании, Франции и Германии. Ла Лига представлена «Атлетико» (ЛЧ) и «Райо Вальекано» (ЛК); Лига 1 – «ПСЖ» (ЛЧ) и «Страсбуром» (ЛК); Бундеслига – «Баварией» (ЛЧ) и «Фрайбургом» (ЛЕ).

Также до полуфиналов добрались «Брага» (Португалия) – в Лиге Европы и «Шахтер» (Украина) – в Лиге конференций.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига конференций Арсенал Ноттингем Форест Астон Вилла Кристал Пэлас Атлетико Райо Вальекано ПСЖ Страсбур Бавария Фрайбург Брага Шахтер
