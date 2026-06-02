Мусаев высказался об уходе Кордобы из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по будущему нападающего Джона Кордобы.

– Вы допускаете, что после ЧМ-2026 Джон может покинуть команду? В 33 года, когда финиш карьеры близок, наверное, особенно тяжело отказаться от сказочного контракта где-нибудь на Ближнем Востоке.

– Понимаю, гипотетически на кого-то из наших лидеров будет спрос, кого-то мы можем потерять. К сожалению. Пока предпосылок к этому нет.