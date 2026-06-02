Мусаев высказался об уходе Кордобы из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по будущему нападающего Джона Кордобы.
– Вы допускаете, что после ЧМ-2026 Джон может покинуть команду? В 33 года, когда финиш карьеры близок, наверное, особенно тяжело отказаться от сказочного контракта где-нибудь на Ближнем Востоке.
– Понимаю, гипотетически на кого-то из наших лидеров будет спрос, кого-то мы можем потерять. К сожалению. Пока предпосылок к этому нет.
- Кордоба в «Краснодаре» с 2021 года.
- В прошедшем сезоне форвард забил 22 гола и сделал 10 ассистов в 41 матче.
- Его контракт с «быками» действует до лета 2027-го с опцией продления еще на 12 месяцев.
- Рыночная стоимость колумбийца – 10 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»