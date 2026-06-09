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В РПЛ выявили русского Симеоне

9 июня, 13:43
11

Агент Александр Маньяков поделился впечатлениями от работы главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Мурад Олегович снова показал, что способен даже с очень маленькой скамейкой достигать результата. Да, не выиграли чемпионат, хотя могли. И вот этот матч с «Динамо», который все перевернул, по большому счету должен был принести три очка. Все это видели. Мусаев снова и снова доказывает, что «Краснодар» очень конкурентоспособен во всех турнирах. Финал кубка и второе место – хороший результат. Краснодарцы при Мураде Олеговиче вообще не опускаются ниже второго места уже третий сезон подряд. Многие задаются вопросом по поводу селекции. С Перреном объективно не попали, но довольно выгодно и вовремя отпустили.

В кулуарах мы разговаривали с краснодарским менеджментом. Они уверены, что француз мог негативно влиять на коллектив, поскольку хотел играть больше, но оказался не готов к конкуренции.

С другой стороны, Жубал продемонстрировал качество. Да, есть мнение, что с Боселли тоже проехали мимо цели, но уругваец в целом-то картины не портил. Собственно, уничтожили его две ситуации: пенальти в серии со «Спартаком» и тот выход один на один с Луневым. Но и здесь неправильно все возлагать на Хуана. Все-таки в обоих случаях не забивали и другие игроки, просто запомнился он. Так бывает.

В остальном Мусаев слепил из «Краснодара» дикую банду. Мусаев – русский Симеоне. Его команда – настоящие псы, которые играют в очень понятный, структурный и злой футбол. Возможно, самый стабильный в лиге.

И трофеи еще будут. В этом уверен максимально», – написал Маньяков.

  • В минувшем сезоне «Краснодар» стал 2-м в РПЛ и проиграл «Спартаку» в суперфинале FONBET Кубка России.
  • «Зенит» выиграл титул в 7-й раз за 8 лет
  • «Быки» были чемпионами в сезоне-2024/25.

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Источник: телеграм-канал Александра Маньякова
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Краснодар Атлетико Симеоне Диего Мусаев Мурад
Комментарии (11)
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Нейтральный болельщик
1781002932
Это еще при том что играет обоймой 13-14 футболистов
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VVM1964
1781003242
Шпионские страсти на бомбардире накаляются - помимо многочисленных "раскрытий", начались еще и "выявления" !🤣
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Цугундeр
1781004952
Очень согласен."дикая банда,настоящие псы.." Кроме трофеев. Высокая нота оборвалась этой весной. Дальше будет караоке.
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СильныйМозг
1781006736
Комментарий скрыт модератором
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Юбиляр
1781007742
Да мало ли в России "Семенов", больше только разве что в Израиле! 🤣
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Император 1
1781009408
Так Симеоне ещё никто не оскорблял
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