Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не исключил, что команда летом может подписать еще одного игрока.

«Возможно, сделаем даже какой‑то трансфер. Каждому тренеру кого‑то не хватает и всегда хочется большего», – сказал Мусаев.