Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не исключил, что команда летом может подписать еще одного игрока.
«Возможно, сделаем даже какой‑то трансфер. Каждому тренеру кого‑то не хватает и всегда хочется большего», – сказал Мусаев.
- «Краснодар» единолично лидирует в РПЛ с 9 очками после 3 туров.
- Летом «быки» подписали полузащитника Кристиана из «Крузейро», нападающего Дмитрия Воробьева из «Локомотива», хавбека Магомеда Оздоева из ПАОКа, защитника Илью Ваханию и полузащитника Даниила Уткина из «Ростова».
Источник: «Матч ТВ»