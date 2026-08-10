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Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом

10 августа, 10:59
3

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не исключил, что команда летом может подписать еще одного игрока.

«Возможно, сделаем даже какой‑то трансфер. Каждому тренеру кого‑то не хватает и всегда хочется большего», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» единолично лидирует в РПЛ с 9 очками после 3 туров.
  • Летом «быки» подписали полузащитника Кристиана из «Крузейро», нападающего Дмитрия Воробьева из «Локомотива», хавбека Магомеда Оздоева из ПАОКа, защитника Илью Ваханию и полузащитника Даниила Уткина из «Ростова».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (3)
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nikolaikismailov
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SLADE2019
1786356750
Вчера, все новички мне понравились. Не сомневаюсь, что и этот задуманный быками трансфер будет, как минимум неплохим.
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Foxitkuban
1786387791
Нужен еще один вингер и состав будет в принципе укомплектован. Вернется Кордоба, Боселли, Петров... На подходе очень неплохая молодёжь (Хмарин особенно), так что все будет хорошо.
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