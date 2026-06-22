Новое заявление «Динамо» о Тюкавине в «Зените»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев обозначил позицию клуба по интересу «Зенита» к форварду Константину Тюкавину.

– Можете представить, что Тюкавин перейдет в «Зенит»?

– Даже представлять это не хочу. У Тюкавина контракт с «Динамо». Он вырос в нашей, динамовской, среде. Он выпускник динамовской академии. Его сердце принадлежит «Динамо».

Я буду приветствовать, если Константин сможет выйти когда-либо на высокий международный уровень и быть представителем российского футбола и «Динамо» в мировой элите футбола, играя за один из лидируюших клубов. Но у нас с Константином контракт на несколько лет, и мы рассчитываем, что он продолжит играть в «Динамо».