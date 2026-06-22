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Новое заявление «Динамо» о Тюкавине в «Зените»

22 июня, 14:43
12

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев обозначил позицию клуба по интересу «Зенита» к форварду Константину Тюкавину.

– Можете представить, что Тюкавин перейдет в «Зенит»?

– Даже представлять это не хочу. У Тюкавина контракт с «Динамо». Он вырос в нашей, динамовской, среде. Он выпускник динамовской академии. Его сердце принадлежит «Динамо».

Я буду приветствовать, если Константин сможет выйти когда-либо на высокий международный уровень и быть представителем российского футбола и «Динамо» в мировой элите футбола, играя за один из лидируюших клубов. Но у нас с Константином контракт на несколько лет, и мы рассчитываем, что он продолжит играть в «Динамо».

  • 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (12)
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Mirak92
1782132457
Кисляка еще заберите. И Батракова. Похороните РПЛ. В первом туре сразу кубок заберите. Черти немытые
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Cleaner
1782133599
Чем больше таких комментариев от руководства Динамо, тем выше вероятность перехода Тюкавина в Зенит!
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