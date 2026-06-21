Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Позиция «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит»

Сегодня, 15:10
6

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров обозначил позицию клуба по интересу «Зенита» к форварду Константину Тюкавину.

– Каким было предложение «Зенита» по Тюкавину?

– В предложении было написано, что документ носит конфиденциальный характер. Это их предложение, спросите у них. Нам в целом было не так важно, какие там суммы и сроки платежа. Мы не заинтересованы в том, чтобы Костя играл в другом российском клубе. И, насколько видим по его отношению, он тоже. Он главная звезда клуба, воспитанник. Все для него сделано. На что это можно обменять?

– Вы ответили «Зениту»?

– Да, ответили. И мы не торговались.

– Костя сам говорит о том, что предложение будет рассматривать, если клуб вдруг решит его продать. Для клуба это вопрос цены?

– Точно не вопрос цены в настоящий момент. У Кости контракт с клубом, контракт длительный. Он стал профессиональным футболистом в «Динамо», стал в нашем клубе лучшим футболистом чемпионата. Перенес в клубе тяжелую травму и в этот момент продлил контракт. Вопрос о переходе сейчас неактуален.

  • 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

Еще по теме:
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит» 8
В «Динамо» подтвердили интерес «Зенита» к Тюкавину 6
Селюк высказался о переходе Тюкавина в «Зенит» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1782044349
" А мы летим орбитами, Путями неизбитыми, Прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, Космическая музыка Вплывает в деловой наш разговор." *ля, мусара ,хАрош цену набивать..)) Есть только три балетных позиции, как в танцах.. Первая, третья и книксен за двадцать пять лямов.)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1782045491
Так и останется без трофеев. Футбольная жизнь коротка. Сегодня ты подающий надежду, завтра местная звезда, а после завтра игрок запаса в пердиве. Гыгыгы
Ответить
Томик
1782046071
Неужели не звонили пока ещё? Так то и за пятьдесят тысяч уйдёт, если будете лицо кривить.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1782046798
КОСТЯ дурак...сегодня бегаешь.завтра травма.послезавтра старый уже....играй за копейки как ТИКНИЗЯН зато патриот своей команды...жизнь коротка но семья дороже
Ответить
alefreddy
1782046862
Сельдерей смутился от отказа
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
60
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
16:08
10 величайших игроков в истории ЧМ по версии Goal
15:57
Позиция «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит»
15:10
6
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
14:31
2
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
14:15
Семин назвал команду ЧМ-2026, которая вызывает у него восхищение
13:59
«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в гонке за чемпиона России в составе «Зенита»
13:39
5
«Локомотив» подписывает экс-зенитовца
13:11
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
12:55
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
15:42
Тихонов назвал лучшего игрока в истории футбола
15:31
1
В «Динамо» объяснили уход Жиркова
15:18
2
Рейс поделился впечатлениями от нового тренера ЦСКА
14:59
Директор «Спартака»: «Работаем, чтобы купить сильных игроков»
14:47
5
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
14:15
Агенты Саласа отреагировали на новость об интересе «Спартака»
13:46
4
«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в гонке за чемпиона России в составе «Зенита»
13:39
5
Стало известно, как принимают россиян на ЧМ-2026
13:31
1
«Локомотив» подписывает экс-зенитовца
13:11
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
12:55
Врач ЦСКА рассказал о состоянии 40-летнего Акинфеева
12:45
1
Камиль Ларин оценил актерский потенциал Дзюбы
12:36
Клуб РПЛ проведет переговоры с Кокориным
12:21
Акинфеев – о завершении карьеры: «Хочется пожить в свое удовольствие, а не только падать за мячом»
12:14
1
В «Динамо» высказались о приглашении Дзюбы
12:07
6
«Накидали бы пассажирам и вышли в плей-офф»: прогноз на выступление России на ЧМ-2026
11:53
5
В Примеру вернулся клуб, унижавший «Зенит»
11:10
22
Калинин рассказал, чего ему не хватает в Греции
10:49
2
Словенец из «Родины»: «Водку не закусываю»
10:27
8
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
10:17
Двум игрокам «Спартака» ищут новые клубы
10:01
22
Известна зарплата Довбни по новому контракту со «Спартаком»
09:41
3
«По-любому»: Гном Гномыч заявил, что мог бы стать игроком уровня РПЛ
09:34
6
Словенец из «Родины» описал русских девушек одним прилагательным
09:03
5
Мостовой предложил экспертную помощь Гному Гномычу
08:41
2
Карпин будет присутствовать на родах жены
08:34
4
Видео40-летний Акинфеев показал подготовку к последнему сезону в карьере
00:32
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 