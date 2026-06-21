Позиция «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров обозначил позицию клуба по интересу «Зенита» к форварду Константину Тюкавину.
– Каким было предложение «Зенита» по Тюкавину?
– В предложении было написано, что документ носит конфиденциальный характер. Это их предложение, спросите у них. Нам в целом было не так важно, какие там суммы и сроки платежа. Мы не заинтересованы в том, чтобы Костя играл в другом российском клубе. И, насколько видим по его отношению, он тоже. Он главная звезда клуба, воспитанник. Все для него сделано. На что это можно обменять?
– Вы ответили «Зениту»?
– Да, ответили. И мы не торговались.
– Костя сам говорит о том, что предложение будет рассматривать, если клуб вдруг решит его продать. Для клуба это вопрос цены?
– Точно не вопрос цены в настоящий момент. У Кости контракт с клубом, контракт длительный. Он стал профессиональным футболистом в «Динамо», стал в нашем клубе лучшим футболистом чемпионата. Перенес в клубе тяжелую травму и в этот момент продлил контракт. Вопрос о переходе сейчас неактуален.
- 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.