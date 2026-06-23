Закодированный знаменитый фанат «Спартака» пригрозил жене убийством

Бывший российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов попал в новый скандал.

«Экс-звезда российского волейбола Алексей Спиридонов пригрозил жене убийством. Он был закодирован, но сорвался.

Год назад спортсмен завершил карьеру и стал сильно пить. Намедни супруга отвезла его в больницу, где ему сделали специализированную процедуру, чтобы он не пил. Но это не помогло – Спиридонов вновь взялся за бутылку и в алкоугаре написал жене сообщение, в котором сказал, что зарежет еe.

Завтра у пары заседание в суде по бракоразводному процессу. Алексей пообещал, что приедет к месту и убьeт женщину», – написал источник.