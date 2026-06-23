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  • Закодированный знаменитый фанат «Спартака» пригрозил жене убийством

Закодированный знаменитый фанат «Спартака» пригрозил жене убийством

23 июня, 14:54
7

Бывший российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов попал в новый скандал.

«Экс-звезда российского волейбола Алексей Спиридонов пригрозил жене убийством. Он был закодирован, но сорвался.

Год назад спортсмен завершил карьеру и стал сильно пить. Намедни супруга отвезла его в больницу, где ему сделали специализированную процедуру, чтобы он не пил. Но это не помогло – Спиридонов вновь взялся за бутылку и в алкоугаре написал жене сообщение, в котором сказал, что зарежет еe.

Завтра у пары заседание в суде по бракоразводному процессу. Алексей пообещал, что приедет к месту и убьeт женщину», – написал источник.

  • Это не первая выходка волейболиста, связанная со спиртным: в 2011-м его дисквалифицировали на полгода за пьянство.
  • В 2017-м он был задержан полицией перед матчем «Спартака» и «Локомотива» в РПЛ – он также был подшофе и вeл себя не адекватно.
  • Спиридонов становился чемпионом Европы в составе России.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
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Комментарии (7)
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acor94
1782216483
Вообще людям код присваивается в Германии и других фашистских странах. К нам эта чертовшиина не относится.
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vitleon
1782217012
Бомбардиру так хочется что нибудь плохое приписать Спартаку. И без Спартака читать ни кто не будет, вот и прет журналюг. Предлагаю еще название " Житель северной столицы, в которой есть фанаты Спартака, подрался с полицейскими"
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СильныйМозг
1782218637
Разве, после такого разводятся, он же все таки не убил ее.
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Айболид
1782219712
Теперича получается "гуДалин" станет или просто разведёнкой или разведёнкой обнулённой.
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NewLife
1782222385
Предлагаю кретинам, написавшим и опубликовавшим эту заметку, договориться с УФСИН, чтобы они проверяли и сообщали этой желтой блевотине, если преступник болеет за Спартак.
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k611
1782232758
А как же фанаты других клубов. Почему про них тишина...
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