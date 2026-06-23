Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»

Полузащитник Дмитрий Маркитесов покинул «Родину» в связи с завершением срока контракта.
«Мы благодарим Диму за самоотдачу на поле и желаем успехов в дальшейнем! До встречи на футбольных полях, Марки!🤝» – говорится в сообщении клуба.
В прошлом сезоне 25-летний Маркитесов сыграл за первую команду «Родины» 1 матч и забил 1 гол, а за «Родину-2» провел 29 встреч, отметился 2 голами и 3 ассистами.
- Хавбек перешeл в клуб летом 2022 года из «Спартака». На счету Маркитесова в сумме 18 матчей за первую команду «Родины» и 77 игр за «Родину-2».
- За «Спартак» полузащитник провел 11 официальных игр в 2020–2022 годах.
Источник: телеграм-канал «ФК «Родина» | 2, 3, М»