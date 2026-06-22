Семь игроков «Спартака» не явились на медосмотр после отпуска

«Спартак» вышел из отпуска. Команда прошла медосмотр в Москве.

«По согласованию с тренерским штабом Манфред Угальде, Кристофер Мартинс, Александер Джику, Наиль Умяров, Александр Максименко, Даниил Денисов и Кристофер Ву присоединятся к команде позднее.

Также приветствуем игроков, вернувшихся из аренд: Данила Пруцева, Антона Зиньковского и Даниила Хлусевича», – уточнила пресс-служба клуба.