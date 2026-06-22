Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем

В «Ленинградце» из Первой лиги будет работать тренерский тандем. К Александру Шмарко добавляется Сергей Подпалый.

«Новый главный тренер «Ленинградца» – Сергей Подпалый. Будет работать в связке с Александром Шмарко», – написал источник.