Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем

В «Ленинградце» из Первой лиги будет работать тренерский тандем. К Александру Шмарко добавляется Сергей Подпалый.
«Новый главный тренер «Ленинградца» – Сергей Подпалый. Будет работать в связке с Александром Шмарко», – написал источник.
- Под руководством Шмарко в качестве и.о. «Ленинградец» выиграл «Золото» буфера после отставки Алексея Баги, причем и при нем команда лидировала.
- Сезон Первой лиги стартует в июле.
- «Ленинградец» вернулся туда спустя два года. Петербургский клуб основан в 2018 году.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева