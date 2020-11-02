Сергей Подпалый
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Подпалый
|Команда
|Арсенал-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 сентября 1963
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Подпалый
|Команда
|Арсенал-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 сентября 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Арсенал-2
|22
|8
|10
|4
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Динамо Бр
|4 : 0
|Арсенал-2
|24.07.2022
|Арсенал-2
|1 : 2
|Строгино
|30.07.2022
|Родина-2
|1 : 1
|Арсенал-2
|06.08.2022
|Арсенал-2
|4 : 0
|Спартак Т
|10.08.2022
|Пересвет
|2 : 4
|Арсенал-2
|15.08.2022
|Арсенал-2
|2 : 1
|Металлург Л
|20.08.2022
|Рязань
|0 : 1
|Арсенал-2
|27.08.2022
|Арсенал-2
|1 : 0
|Сахалин
|04.09.2022
|Авангард
|2 : 2
|Арсенал-2
|10.09.2022
|Арсенал-2
|1 : 3
|Сахалинец
|17.09.2022
|Арсенал-2
|5 : 0
|Квант
|22.09.2022
|Строгино
|1 : 0
|Арсенал-2
|26.09.2022
|Арсенал-2
|0 : 2
|Родина-2
|02.10.2022
|Спартак Т
|3 : 2
|Арсенал-2
|08.10.2022
|Арсенал-2
|1 : 1
|Пересвет
|15.10.2022
|Металлург Л
|1 : 0
|Арсенал-2
|19.10.2022
|Арсенал-2
|1 : 0
|Рязань
|24.10.2022
|Сахалин
|2 : 3
|Арсенал-2
|30.10.2022
|Арсенал-2
|2 : 2
|Авангард
|05.11.2022
|Сахалинец
|5 : 1
|Арсенал-2
|09.11.2022
|Квант
|2 : 1
|Арсенал-2
|13.11.2022
|Арсенал-2
|1 : 2
|Динамо Бр