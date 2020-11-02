Подпалый останется в структуре «Арсенала», несмотря на отставку с поста главного тренера

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый сообщил, что останется в тульском клубе на другой должности.

«Я остаюсь в структуре «Арсенала», не ухожу. Есть вариант, что я вернусь в команду «Арсенала», которая играет в ПФЛ, они сейчас заканчивают отрезок чемпионата. Осталось всего пару игр», – сказал 57-летний специалист.

Сегодня Подпалого на посту главного тренера «Арсенала» сменил Дмитрий Парфенов .

. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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