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    Подпалый останется в структуре «Арсенала», несмотря на отставку с поста главного тренера

    Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый сообщил, что останется в тульском клубе на другой должности.

    «Я остаюсь в структуре «Арсенала», не ухожу. Есть вариант, что я вернусь в команду «Арсенала», которая играет в ПФЛ, они сейчас заканчивают отрезок чемпионата. Осталось всего пару игр», – сказал 57-летний специалист.

    • Сегодня Подпалого на посту главного тренера «Арсенала» сменил Дмитрий Парфенов.
    • Команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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